10 konsekwencji zdrowotnych rezygnacji z urlopu wypoczynkowego

Urlop wypoczynkowy pomaga zregenerować organizm i nabrać zdrowego dystansu do pracy. Wpływa on pozytywnie na nasze zdrowie – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Według naukowców każdy pracownik powinien znaleźć, co najmniej raz w roku, dwa, a jeszcze lepiej – trzy tygodnie, na odpoczynek od codziennych obowiązków zawodowych. Czas ten najlepiej poświęcić na czynności, które nie są w żaden sposób związane z naszą pracą. Co więcej, udzielenie nam urlopu wypoczynkowego, leży również w interesie pracodawcy, ponieważ – według badań – wracamy po nim bardziej zmotywowani do pracy. Sprawdź, jakie konsekwencje zdrowotne może nieść ze sobą brak urlopu wypoczynkowego!

polecane: Choroba Hashimoto. Czym jest i na czym polega? Wideo