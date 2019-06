10 prostych czynności, którymi ulżysz środowisku. To może zrobić każdy

By zadbać o środowisko nie trzeba wcale zostawać aktywistą, brać udziału w pikietach i przywiązywać się do drzew. Nie trzeba także wprowadzać radykalnych zmian w codziennym życiu, by znacząco zmniejszyć swój szkodliwy wpływ na planetę. Na początek wystarczy 10 prostych czynności, które może wykonywać każdy - a które sprawią, że środowisku będzie naprawdę lżej. Zobaczcie, co już dziś możecie zrobić, by przyszłość naszego globu malowała się w bardziej pozytywnych kolorach.

