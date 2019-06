12 najgorszych zabaw weselnych. W co nie bawić się podczas oczepin?

W Polsce tradycja oczepin jest bardzo silnie zakorzeniona. Obrzęd sięga czasów staropolskich, kiedy to wiązał się z szeregiem czynności spełniających funkcję rytuału przejścia. W kulturze ludowej wesele było jednym z najważniejszych wydarzeń rodzinnych. Współczesne oczepiny zdominowane są przez najróżniejsze zabawy. Rozpoczyna je rzucenie przez Pannę Młodą bukietu, zaś kolejność następujących zabaw i ich liczba są kwestią upodobań młodej pary. O ile zabawy same w sobie mogą w znacznym stopniu uatrakcyjnić wesele i zintegrować grono gości, o tyle niektóre z nich potrafią wywołać niesmak. Zobaczcie 12 najgorszych zabaw oczepinowych - to przy nich występuje największe ryzyko, że będzie raczej niezręcznie niż wesoło.

