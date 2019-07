5 i 6 Lipca na tory wyjedzie z Dworca Letniego w Poznaniu Blues Express . Blisko 400 miejsc czeka na fanów bluesa .

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w tym roku na organizację festiwalu 125 tysięcy złotych. Wydarzenie wspierają także Powiat Złotowski i Gmina Zakrzewo.

Pomysłodawca wydarzenia, Henryk Szopiński wspomina z kolei o szerokim wachlarzu artystów, od tych mniej znanych, po występy gwiazdorskie. Zwraca uwagę ma specjalny projekt Cugowski/Lipina/Szopiński, który uświetni koncert finałowy.

5 lipca czekają miłośników bluesa koncerty w Pile, a 6 lipca o godz. 11. 04 z Dworca Letniego w Poznaniu do Zakrzewa wyruszy Bluesowy Express. Na stacjach zagrają: ZVA 12-28 (Poznań), Cotton Wing (Rogoźno), Danny Boy Experience (Chodzież), Blueberry Hill (Piła), Forsal (Krajenka), Blues Menu (Złotów), Blues Junkers (Zakrzewo).

Według rozkładu jazdy o godz. 18.50 pociąg dotrze do Zakrzewa. Tam, w leśnym amfiteatrze, o godzinie 19.00 rozpocznie się Koncert Finałowy. Poza wspomnianym triem wystąpią John F. Klaver Band (Holandia), Kraków Street Band, Pokój nr 3 Two Drums, The Road Dogs (Białoruś), Blues Flowers i Rapaholin.