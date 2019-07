500 plus na każde dziecko: Pierwsze przelewy za 500+ już wykonane. Kiedy wypłaty w Poznaniu?

Do poniedziałku 8 lipca do Poznańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło blisko 30 tysięcy wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ i 14 tysięcy wniosków o wyprawkę szkolną 300+. Pierwsze przelewy udało się wysłać już w poniedziałek, kolejne we wtorek. Niektórzy poznaniacy mogą już mieć 500 plus na swoich kontach.

