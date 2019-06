7-latek, który topił się w Jędrzejewie, wciąż walczy o życie w poznańskim szpitalu

Stan chłopca cały czas lekarze określają jako krytyczny. Archiwum

Chłopiec, który 2 czerwca trafił do Szpitala Dziecięcego w Poznaniu, wciąż jest w stanie krytycznym. Wstępne ustalania wskazują, że chłopiec, który nie umie pływać, przebywał pod wodą nawet 20 minut. Prokuratura ustaliła już wstępnie, jak doszło do wypadku, w którym utonął ojciec chłopca, a on stan wciąż walczy o życie.