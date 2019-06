8 historycznych metod leczenia, które mrożą krew w żyłach

Skuteczne sposoby na walkę z komarami. Wreszcie je pokonasz!

Masz dość bycia pokąsanym przez komary? Mamy na to różne rozwiązania. Niektóre naukowe, niektóre alternatywne, niektóre zupełnie nieetyczne. Ale cóż, jak to mówi stare porzekadło: „Jeśli coś jest głupie i działa, to nie jest głupie”.