9 faktów o escape roomach, których których jeszcze nie znasz

W 2014 roku pojawił się we Wrocławiu jako pierwszy w Polsce i szybko podbił serca miłośników przygód. O czym mowa? Oczywiście o grze znanej pod nazwą escape room! Od tego czasu, w Polsce powstało ponad tysiąc pokoi zagadek! Co więc świadczy o takiej popularności rozrywki typu escape room? Poznaj mało znane fakty, dzięki którym pokochasz rozwiązywanie zagadek tak samo, jak setki tysięcy ludzi na całym świecie!

GRY KOMPUTEROWE A POKOJE ZAGADEK

Większość z nas kojarzy escape roomy z grami komputerowymi i to właśnie z nimi ludzie wiążą genezę pokoi zagadek. Nic bardziej mylnego. Okazuje się, że podstawą fabuły pierwszej gry na żywo, która odbyła się na zasadach escape room były… zagadki znane z książkowych bestsellerów Agathy Christie! Grupa informatyków z Doliny Krzemowej stworzyła projekt rozgrywki z zagadkami kultowych kryminałów pisarki. Popularność ich koncepcji przerosła ich najśmielsze oczekiwania. Wkrótce pokoje zagadek zaczęły obiegać cały świat.

NAJPOULARNIEJSZE KATEGORIE ESCAPE ROOMÓW

Po wielkim BUM escape roomów ich twórcy prześcigali się w kreatywności, liczbie łamigłówek i tajemniczych rekwizytów. Powstały pokoje zagadek dla fanów przygód, literatury, pikantnych przeżyć czy historii. Liderem wśród tematycznych kategorii escape roomów w Polsce jest bez wątpienia thriller. Drugie miejsce zajmuje kategoria horror, a trzecie – kryminał. Wygląda na to, że Polacy są prawdziwymi fanami mrocznych historii i mrożących krew w żyłach łamigłówek!

BEZPIECZEŃSTWO W ESCAPE ROOMACH

Organizacja bezpiecznej zabawy to obowiązek wszystkich właścicieli escape roomów. Od tego roku odbywają się również kontrole bezpieczeństwa w każdym pokoju zagadek. Na jakie kwestie związane z bezpieczeństwem musisz zwrócić uwagę przed wybraniem się do pokoju zagadek? Przeczytaj o tym, jak sprawdzić bezpieczeństwo w pokoju zagadek.

90 MINUT NA UCIECZKĘ PRZED AGENTAMI W POZNANIU

Jakie escape roomy czekają na nas w Poznaniu? Znajdziemy tu kilka escape roomów, jednak cieszącym się największą popularnością jest LockMe. Znajdziemy tutaj niemal 80 pokoi zagadek o różnej tematyce.

Jednym z nich jest pokój o tajemniczej nazwie Manewry Kartelu. Po przekroczeniu progu pokoju czeka Cię prawdziwe wyzwanie – musisz odkryć sekret partnera, który okazał się donosicielem. Czy zdążysz to zrobić i pokonać wszystkie zabezpieczenia, by wydostać się z pułapki przed przybyciem agentów? Spiesz się, ponieważ masz 90 minut na rozwiązanie zagadki. Jeśli przegrasz walkę z czasem, czeka Cię miejsce w amerykańskim więzieniu.

KOMPLIKACJE W POKOJACH ZAGADEK

Dlaczego w pokojach zagadek mamy różne czasy na wyjście? Czy 60 minut lub 90 minut nie będzie zbyt długim czasem, podczas którego uczestnicy będą się nudzić? Paradoksalnie ten czas często okazuje się niewystarczający. Czas w pokoju zagadek biegnie znacznie szybciej i nie ma mowy tu na nudę. Twórcy pokoi zadbali o to, aby wyjście z pokoju nie było banalnie łatwe. Wystarczy dobrze ukryć kilka rzeczy, by utrudnić rozwiązanie zagadki lub odnalezienie wskazówki do wyjścia. Tajemnicze przejście pod łóżkiem. Schowanie klucza w ścianie, którą trzeba oświetlić lampą UV, żeby go zobaczyć. Przedmiot, do którego musimy dotrzeć za pomocą magnesu. Ukrytych przedmiotów można się spodziewać w ponad 75% pokoi zagadek!

ILE CZASU POTRZEBA, BY WYJŚĆ Z ESCAPE ROOMU?

Wspominaliśmy już o czasie trwania rozgrywki. Standardowo zabawa trwa zwykle od 45 do 90 minut. O tym, jak szybko wyjdziemy z escape roomu decyduje kilka rzeczy:

- spostrzegawczość uczestników

- logiczne myślenie

- umiejętność współpracy i organizacji

- działanie pod presją czasu

I choć wyżej wymienione punkty brzmią jak wymagania rekrutacyjne w pracy – to właśnie umiejętność działania w zespole decyduje o najlepszym wyniku rozgrywki.

Jak robią to zawodowcy? Zgrane 4-osobowe zespoły, które startowały w mistrzostwach Poland Escape w 2017 roku, potrzebowały jedynie 27 minut i 34 sekund, by rozwikłać wszystkie zagadki i otworzyć drzwi do wyjścia.

MISTRZOSTWA W ESCAPE ROOM

Choć w Polsce escape roomy pojawiły się dopiero 5 lat temu, szybko stały się fenomenem. Niech świadczy o tym choćby fakt, że to właśnie u nas od 2017 roku są rozgrywane mistrzostwa w tej dyscyplinie. Należy jedynie zebrać drużynę od 2 do 4 osób i można zmierzyć się z najlepszymi graczami ze świata. Pierwszym etapem jest gra komputerowa, gdzie 60 drużyn z najlepszym czasem przechodzą dalej. Następnie uczestnicy mierzą się z drugim etapem, po którym na 10 drużyn czeka finał. Mistrzostwa w escape room są świetną okazją do poczucia ducha rywalizacji, dodatkowo udział w nich jest całkowicie darmowy.

Do startu w pierwszej edycji Poland Escape zgłosiło się ponad 1700 uczestników! Jeśli więc masz w sobie żyłkę Sherloka Holmesa – zbierz drużynę i spróbuj swoich sił w tegorocznych mistrzostwach.

DRESZCZ EMOCJI DLA CIEBIE I TWOICH ZNAJOMYCH

Wyjście do escape roomu ze znajomymi to świetne antidotum na nudny wieczór. Wspólne rozwiązywanie zagadek, sprawdza czy jesteście zgraną ekipą oraz, czy potraficie ze sobą współpracować dla wspólnego celu. Lista pozostałych escape roomów,w których przeżyjesz niesamowite przygody i poczujesz się jak superbohater jest długa. Jednak , zapominaj, żeby przed wyjściem do esacpe roomu dopasować pokój do poziomu zaawansowania drużyny oraz jej zainteresowań. Dobrze wybrana tematyka pokoju sprawi, że zabawa w escape roomie będzie czystą przyjemnością!

WYPAD DO ESCAPE ROOM JAKO PREZENT?

Wybór prezentu dla bliskich to nie zawsze łatwa decyzja. Często stajemy przed decyzją – podarować coś praktycznego, czy dostarczyć większych emocji? Użyteczne prezenty są bezpieczną opcją, jednak warto zastanowić się nad czymś więcej. Na coraz większej popularności zyskują vouchery prezentowe. To doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie dobrą zabawę. Szczególnie jeśli szukamy upominku dla przyjaciela na ostatnią chwilę, ponieważ vouchery można dostać w kilka minut do wydrukowania.