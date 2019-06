Amazon szykuje podwyżki. Firma zapowiada wyższe pensje i nowe miejsca pracy

Policjant daje mało mandatów, za karę nie pójdzie na patrol?

W internecie pojawiło się pismo, w którym naczelnik wydziału prewencji poznańskiej policji prosi komendanta komisariatu na Nowym Mieście o niewyznaczanie więcej do dodatkowo płatnych patroli policjantów, którzy podczas poprzednich wręczyli "tylko" jeden mandat. Co na to policja?