Amerykański wóz wojskowy skosił słup sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Polnej i Bukowskiej [ZDJĘCIA, WIDEO]

Modelka z Poznania w Top 15 Miss Super Talent of the World!

Angelika Fajcht to modelka z Poznania, która była gwiazdą brytyjskiej edycji programu "Top Model". Teraz odniosła kolejny sukces - znalazła się w gronie 15 najpiękniejszych kobiet, które zakwalifikowały się do ścisłego finału koreańskiego konkursu Miss Super Talent of the World.