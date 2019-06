Anna Klara Majewska: w każdej sytuacji jest jakiś komizm [WYWIAD]

Bohaterka książki "Majorka na końcu świata", Magda udowadnia, że nie warto brać życia do końca na poważnie. Potrafi puścić do niego oko, cieszyć się zwyczajnymi sprawami. Czy to także Pani filozofia życia?

Oczywiście, że to moja życiowa filozofia, inaczej bym już dawno zwariowała. Skoro świat wokół nas jest dość straszny, z każdego kąta wyskakuje jakiś problem, lodowce w przeciwieństwie do kredytu topnieją, oddychamy smogiem, światem rządzą psychopaci i plastikowe influenserki, to co nam pozostaje, jak nie dystans do tego obłędu. Zresztą w każdej sytuacji, nawet najbardziej tragicznej, jest jakiś komizm i zawsze wolę go szukać zamiast zalewać się łzami.

Ile dostrzega Pani podobieństw pomiędzy wami?

Magda w pierwszej książce z majorkowej serii (Rok na Majorce) to niemal moje alter ego – w końcu ja też przeniosłam się na wyspę z małym synkiem i mieszkałam tam ponad dwa lata. W kolejnych powieściach Magda staje się raczej tworem mojej wyobraźni, a nie sumą doświadczeń, lecz wciąż dzielimy to co najważniejsze – światopogląd i podejście do życia. Magda stara nie poddawać się wciąż obowiązującym w Polsce stereotypom – mimo swojego wieku (a kończy w ostatniej książce 50 lat), nie zamierza ani być żałosną dzidzią piernik rozpaczliwie udającą siebie sprzed lat, ani umartwionym, zaniedbanym babonem. Magda chce być po prostu sobą, żyć wedle swoich zasad i pielęgnować w sobie młodego ducha, otaczać się pozytywnymi ludźmi. To sprawdzony patent na zachowanie młodości, a najlepszym przykładem jest mój prawie 90letni ojciec, wciąż samodzielny, otwarty na świat, zawodowo czynny i wyglądający na 20 lat mniej. I to bez botoksu ;-)