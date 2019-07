ATRAKCJA DLA DZIECI: "Pociąg marzeń" zabiera dzieci nad morze

Dzieciaki będą wypoczywały w Mrzeżynie. Sportowy obóz letni pod hasłem Krav Maga Kids/ Judo dla dzieci z elementami gier i zabaw odbywać się będzie na sali, ale także w terenie. Na pewno nie zabraknie też szaleństw na plaży.

Dla większości podopiecznych fundacji będzie to pierwszy tego typu wyjazd.

– Wszystkie dzieci aktywnie biorą udział w zajęciach sportowych i wszystkie zapytane zgodnie twierdzą, że najbardziej lubią jeść pyszne rzeczy – mówi Agnieszka Pantkowska, współzałożycielka fundacji.

Dzieci wyjeżdżają w sobotę i już odliczają godziny do wakacji. 10-letni Jarek, ps. Messi i 12- letni Tomek, 16-letni Kamil (w przyszłości chce zostać kucharzem, a może cukiernikiem, jego mufinki są najpyszniejsze) to pasjonaci piłki nożnej. Już myślą o tym, by rozegrać mecz na plaży.

Daniel, Wojtek i Szymon świetnie biegają, a Paweł mimo że nie przepada za pływaniem, to jednak potrafi zmobilizować się do wysiłku. Apoloniusz natomiast kocha zwierzęta i ma naturę marzyciela.