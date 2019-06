Awaria wodociągowa na Łazarzu. W jej usuwaniu przeszkadzał samochód zaparkowany nad studzienką

- Kontaktowaliśmy się z Aquanetem - wielkopolska policja nie chce przesunąć samochodu, a Aquanet twierdzi, że nie może tego zrobić. Jeśli do godziny 12 wciąż nie będzie wody, zostanie podstawiony beczkowóz - pisali przedstawiciele rady.

Radni podkreślali, że należy zamówić lawetę i odholować samochód, bo w upał trudno wytrzymać bez dostępu do wody. Z ich relacji wynika, że kilkugodzinne poszukiwania właściciela nie przynosiły skutku.

W sobotę, 22 czerwca, na os. Święty Łazarz w Poznaniu doszło do awarii wodociągowej. Duża część osiedla jest pozbawiona wody. Na Facebooku Rada Osiedla Św. Łazarz poinformowała, że usuwanie awarii nie rozpoczyna się, bo rano przez kilka godzin trwało szukanie właściciela zaparkowanego samochodu, który utrudniał dostęp do studzienki kanalizacyjnej.

- Były problemy na ul. Wyspiańskiego. Ustalenie właściciela było utrudnione, bo auto było leasingowane, ale skończyliśmy naprawiać przyłącze z innej strony, a samochód w niczym nam już nie przeszkadza - wyjaśnia Dorota Wiśniewska, rzecznik Aquanetu.

Naprawa awarii na Łazarzu nadal jednak trwa, bo wymieniane są dwie zasuwy wodociągowe. Brak wody może występować do późnych godzin popołudniowych, więc w najbliższym czasie na Łazarzu ma się pojawić beczkowóz.

Policja potwierdza, że wpłynęło do nich zgłoszenie w sprawie zaparkowanego samochodu. Aquanet kontaktował się z komisariatem. Na miejsce zdarzenia ma się jeszcze udać patrol drogówki, m. in., by sprawdzić, czy samochód jest zaparkowany prawidłowo.

- W takich sytuacjach należy pamiętać, że jeśli samochód jest prawidłowo zaparkowany, nawet nad studzienką, to może się okazać, że nie ma podstaw do odholowania - zaznacza mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji. Dodaje, że decyzja o odholowaniu należałaby wtedy i była prowadzona na koszt Aquanetu. Jednak jak się okazuje - w tym wypadku nie będzie takiej potrzeby.

