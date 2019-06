Balet dla dzieci w Poznaniu - poznaj Szkołę Baletową Anny Niedźwiedź!

- Balet dla dzieci to nie tylko kariera sceniczna. Wielu rodziców, zapisując dzieci na zajęcia tańca klasycznego ma na uwadze to, aby brały one udział w zajęciach ruchowych, ale także nabywały umiejętności pracy w grupie-mówi Anna Niedźwiedź, dyrektor Szkoły Baletowej.

Balet dla dzieci w Poznaniu - edukacja poprzez sztukę

Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź jedna z najbardziej prestiżowych szkół baletowych w Polsce i jedyna, która posiada własną scenę teatralną. -To właśnie tutaj dzieci i młodzież mogą zaprezentować swoje umiejętności i talenty przed szeroką publicznością. Występy sceniczne to bardzo ważny element edukacji baletowej-wyjaśnia Anna Niedźwiedź. Proces kształcenia w szkole oparty jest na autorskiej metodzie szkoły sztuk, która pomaga odkrywać kreatywność, ale przede wszystkim miłość do tańca i muzyki.

Dzieci i młodzież uczą się w Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź na trzech profilach:

Edukacja baletowa – zajęcia dla dzieci i młodzieży jako hobby.

Zawodowa edukacja baletowa – uzyskanie zawodowego dyplomu tancerza.

Edukacja artystyczno – akrobatyczna - zajęcia, które rozwijają umiejętności akrobatyczne.

Balet jako hobby i nie tylko

-Na zajęcia tańca klasycznego, które prowadzone są poprzez zabawę, przyjmowane są dzieci już od 3 roku życia. Do klas o profilu akrobatycznym mogą dołączyć dzieci od 6 roku życia mówi Magdalena Kossakowska - pedagog i koordynator profilu edukacja baletowa. Szczególnie zainteresowane i zafascynowane baletem są dzieci w wieku 6 i 7 lat. -Jest to zdecydowanie świetny moment na rozpoczęcie świadomej przygody z tańcem. Podczas rekrutacji uczniowie zapisywani są do klas, w których będą mogli realizować swoje pasje. Wiele dzieci ze względu na swoje predyspozycje i umiejętności, rozpoczyna naukę w Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź na profilu zawodowym i dzięki temu rozwijają się odpowiednio do swoich predyspozycji - wyjaśnia Anna Niedźwiedź. Artystyczna codzienność związana z cotygodniowymi zajęciami pomaga dzieciom odnaleźć się w grupie rówieśniczej, zdobyć wielu wspaniałych przyjaciół, zmienić na parę godzin środowisko oraz nabyć doświadczenia scenicznego, które doskonale wpływa na rozwój osobowości i jest inwestycją na całe życie człowieka. A wszystko dzięki pasji, cudownej atmosferze i profesjonalnemu podejściu.

Występy na scenie Teatru Cortiqué

Teatr Cortiqué powstał w 2017 roku. Jest doskonałym narzędziem rozwoju uczniów Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź, ale też ogromną przygodą. Edukacja poprzez sztukę ważna jest z punktu widzenia dzieci, ale również ich rodziców. -To, że córki mogą wystąpić na scenie w makijażach, w strojach i zaprezentować swoje umiejętności przed wielką publicznością jest czymś najważniejszym i bezcennym - mówi pani Izabella, mama uczennic Szkoły Baletowej. Występy na scenie Teatr Cortiqué, ale również innych, prestiżowych scen pomagają także przezwyciężyć problemy związane z niską samooceną czy nieśmiałością. Szkoła Baletowa Anny Niedźwiedź kształci uczniów poprzez pozytywną motywację, wspierając ich artystyczne zainteresowania i pasje.

Balet nie tylko dla dzieci

Zajęcia baletowe cieszą się coraz większą popularnością wśród dorosłych. W Szkole Baletowej Anny Niedźwiedź prowadzone są lekcje tańca klasycznego dla początkujących i zaawansowanych. Dorośli mogą także brać udział w zajęciach jogi, stretchingu, czy pilates.

Trwa rekrutacja i zapisy do Szkoły Baletowej Anny Niedźwiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapisując się do szkoły dzieci nie muszą posiadać żadnych umiejętności tanecznych.

Szczegółowe informacje i formularz zapisów dostępne są tutaj https://szkolabaletowa.poznan.pl/rekrutacja/