Barszcz Sosnowskiego w Poznaniu? Miejsce już zabezpieczono przez strażników miejskich

Teraz potencjalnie niebezpieczną roślinę musi obejrzeć biolog, by potwierdzić czy to faktycznie barszcz Sosnowskiego. - W przypadku stwierdzenia barszczu Sosnowskiego, zarządca terenu będzie musiał doprowadzić do wyplenienia tej niebezpiecznej rośliny - podkreślają strażnicy miejscy.