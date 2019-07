Blues Express 2019: Pociąg pełen muzyki wyruszył z Poznania. Ciągnie go parowóz [ZDJĘCIA]

Prawie 2 tys. policjantów na ulicach. Europejscy liderzy w Poznaniu

Trwający od środy Szczyt Bałkanów Zachodnich w piątek dobiega końca. Ostatni dzień imprezy jest zarazem najważniejszym. Do Poznania zjechali m.in. kanclerz Angela Merkel, premier Theresa May i prezydent Andrzej Duda. Nad ich bezpieczeństwem czuwają setki policjantów, co niestety ...