Blues Express znów pojedzie przez Wielkopolskę. Muzyczna bana odjeżdża w ten weekend

Z roku na rok Blues Express cieszy się coraz większą popularnością nie tylko w regionie, ale w całej Polsce. Trudno się temu dziwić, ponieważ to festiwal, w którym liczy się nie tylko muzyka na najwyższym, światowym poziomie, ale również niebanalny pomysł.

Wtedy to na ulicy Śródmiejskiej w Pile wystąpią zespoły ZVA 12-28, Levi i Forsal . Początek inauguracji o godz. 18. Następnego dnia z Dworca Letniego w Poznaniu wyruszy Bluesowy Express do Zakrzewa (o godz. 11.04). Na stacjach zagrają kapele ZVA 12-28, Cotton Wing, Danny Boy Experience, Blueberry Hill, Forsal, Blues Menu i Blues Junkers.

Równo o godz. 19 w Amfiteatrze Leśnym w Zakrzewie rozpocznie się koncert finałowy, na którym pojawią się Cugowski-Lipina-Szopiński, John F. Klaver Band, Kraków Street Band, Pokój nr 3 Two Drums, The Road Dogs, Blues Flowers i Rapaholin. Powrót pociągiem do Poznania zaplanowano na godz. 3.25.

