Boisz się o bezpieczeństwo w autokarze? Sprawdź, jak wezwać kontrolę

Boisz się, że autokar, którym masz jechać na wakacje jest niesprawny lub wątpisz w trzeźwość kierowcy? Sprawdź, jak przeprowadzić kontrolę.

O tym, jak ważna jest kontrola autokaru z wycieczką szkolną, pokazuje świeża historia w Kobylina. W czwartek, 6 czerwca dzieci z jednej ze szkół miały wyjechać na wycieczkę do Wrocławia. Tymczasem kontrola trzeźwości wykazała, że kierowca, który miał tam zawieźć dzieci, był pod wpływem alkoholu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 58-letniemu mieszkańcowi powiatu krotoszyńskiego. Za kierowaniem w stanie nietrzeźwości odpowie przed Sądem Rejonowym w Krotoszynie, za co grozi mu do dwóch lat więzienia. Dzieci z Kobylina na wycieczkę zawiózł inny kierowca wezwany na miejsce. Więcej na ten temat przeczytasz na Krotoszyn.NaszeMiasto.pl: KOBYLIN: Pijany kierowca autobusu chciał wieźć dzieci z Kobylina na wycieczkę szkolną

Jak widać, zlecenie kontroli autokaru może uchronić nasze dzieci nawet przed wypadkiem. Jak zgłosić autokar do kontroli? Procedura jest prosta - rodzice zgłaszają oficerowi dyżurnemu, że w danym dniu wyjeżdża autobus konkretnego przewoźnika i że proszą o sprawdzenie jego stanu. Policja umawia się wówczas z przewoźnikiem, wskazuje parking, na którym będzie prowadzona kontrola, a przewoźnik już takie zdarzenie musi uwzględnić w swoich planach czasowych. Kierowca odjeżdżając z miejsca zbiórki, w pierwszej kolejności jedzie wówczas na wyznaczony plac. Sieć parkingów wytypowanych przez policję obejmuje około 60 obiektów w Wielkopolsce, często są one ulokowane w sąsiedztwie stacji kontroli pojazdów. A kontrola trwa przeważnie od kwadransa do godziny.

Czytaj też: Policja kontroluje autokary W czasie kontroli funkcjonariusze sprawdzają, w jakim stanie technicznym jest autokar, czy ma wszystkie elementy wyposażenia obowiązkowego,oznakowania i oświetlenia. Przy okazji kierowca autokaru również jest badany pod kątem trzeźwości, sprawdzane są jego uprawnienia.

- Lepiej zadzwonić z takim zgłoszeniem do oficera dyżurnego dwa, trzy dni wcześniej, by można było ustalić szczegóły kontroli – mówi podkom. Maciej Święcichowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. - Rodzice powinni to robić nie tylko dla spokoju sumienia, ale zwłaszcza wtedy, gdy kierowcy lub przewoźnik nie chcą się zgodzić z zapowiedzią kontroli, a nawet grożą, że zrezygnują z wyjazdu, jeśli będą musieli poddać się kontroli. Kontrola autokarów przez policję: co z niej wynika? Z praktyki policjantów i ekspertów Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców wynika, że autokary zazwyczaj są przygotowane do jazdy, podobnie jak ich kierowcy. Tym niemniej zdarzają się pojedyncze przypadki, gdy kontrola ujawni naruszenie wynikające ze złego stanu technicznego pojazdu albo z przekroczeń czasu pracy kierowcy. Czytaj też: Policja: kontrole kaskadowe na drogach Nie zawsze też organizatorzy wycieczek, szczególnie amatorskich biorą pod uwagę, że ich plan – trasa, punkty, w których wycieczka powinna zatrzymać się, by coś zwiedzać, pokrywa się z wyznaczonym czasem pracy kierowcy. Ten ostatni bowiem musi trzymać się ściśle określonych przepisów limitujących jego aktywność w kwestiach prowadzenia pojazdów. Nie powinno dochodzić do sytuacji, gdy kierowca poznaje harmonogram wyjazdu, gdy dzieci już wsiadają na pokład autobusu, a tym samym musi godzić się na wydłużenie godzin jazdy, czy skracanie odpoczynku.

