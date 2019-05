Burze, tornada, cyklony. Najbardziej fotogeniczne zjawiska atmosferyczne - zdjęcia i filmy

Pluszowe misie zalewają Polskę 14 lutego. Co kupić na walentynki? Prezenty sprawdzone przez miliony Polaków

Prezent na walentynki zwykle kupujemy na ostatnią chwilę. Za każdym razem powtarzając sobie, że za rok na pewno przygotujemy się lepiej. Co Polacy kupują na walentynki? Wybory zwykle są te same, co ułatwia i utrudnia ostateczny zakup. Szukasz sprawdzonych pewników? A może chcesz ...