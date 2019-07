Czy znaki drogowe mogą uszkadzać drzewa w Poznaniu?

zobacz galerię (7 zdjęć) Mieszkanka ulicy Ratajczaka, zwraca uwagę, że znaki drogowe, głównie stawiane tymczasowo, wbijane są w miejsca zielone, gdzie rosną drzewa. - To uderzanie w ich systemy korzeniowe. W Poznaniu zupełnie nie uwzględnia się istniejącej zieleni podczas prowadzonych prac drogowych - mówi pani Julia. Zarząd Dróg Miejskich obiecuje, że sprawą się zajmie. Czytelniczka zobacz galerię (7 zdjęć)

W niektórych miejscach Poznania znaki drogowe stawia się w miejscach, gdzie rosną drzewa. Zwróciła na to uwagę mieszkanka ul. Ratajczaka. - To uderzanie w ich systemy korzeniowe. W Poznaniu zupełnie nie uwzględnia się istniejącej zieleni podczas prowadzonych prac drogowych - mówi pani Julia. Co na to poznańscy drogowcy?