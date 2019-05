Dni Łazarza 2019: Będą świętować już po raz 30.! Co w programie?

Jak co roku program Dni Łazarza jest niezwykle bogaty i z pewnością każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Oprócz parady stałym punktem corocznej imprezy jest Festyn Łazarski w parku Wilsona, który w tym roku odbędzie się w niedzielę, 2 czerwca w godzinach od 12 do 19. W jego programie znalazły się występy artystyczne, animacje, gry i zabawy dla dzieci, a także koncert Orkiestry MPK Poznań.

Również w czwartek, o godz. 17.30 odbędzie się ŁazART walk, czyli spacer po pięciu galeriach znajdujących się na Łazarzu, gdzie można będzie obejrzeć zdjęcia, obrazy i inne eksponaty.

Piątek to m.in. Dzień Sąsiada w Ogrodzie Łazarz (na tyłach bloków przy ul. Potockiej 39-41), czyli wspólne biesiadowanie przy grillu, warsztaty bębniarskie i breakdance, warsztaty kulinarne i animacje dla dzieci, a także wspólne malowanie muralu antydyskryminacyjnego. Początek o godz. 16.

Zakazane piosenki i Człowiek Roku Łazarza

Warto wspomnieć także o koncercie pt. "Zakazane piosenki", który odbędzie się w poniedziałek, 3 czerwca o godz. 19 w klubie osiedlowym Krąg (ul. Dmowskiego 37). Będzie na nim można usłyszeć piosenki ze słynnego I Przeglądu Piosenki Prawdziwej "Zakazane piosenki", który odbył się w sierpniu 1981 r. w Gdańsku z udziałem m.in. Jacka Kaczmarskiego, Antoni Krzysztoń, Maciej Zembatego, Daniela Olbrychskiego i Andrzeja Rosiewicza.

Dni Łazarza zakończą się tradycyjnie ogłoszeniem Człowieka Roku Łazarza, co nastąpi we wtorek, 4 czerwca w klubie Krąg. Tam też zostaną rozlosowane nagrody wśród dzieci, które zebrały pięć pieczątek będących do zdobycia na różnych imprezach organizowanych w ramach Dni Łazarza. Kupon do zbierania pieczątek będzie dostępny do samodzielnego wydrukowania lub do pobrania podczas imprez.

Szczegółowy program XXX Dni Łazarza znajdziesz w galerii: