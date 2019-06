Do ilu krajów pojedziesz z polskim paszportem? Sprawdź to!

Czy wiedziałeś, że by wjechać do ponad 40 państw na świecie wystarczy nam dowód osobisty? Wciąż jednak to paszport jest dla nas przepustką do wielu ciekawych i atrakcyjnych turystycznie miejsc. Czy wiesz do ilu państw możesz wjechać dzięki temu dokumentowi? Zbadała to firma The Henley & Partners, która opublikowała światowy ranking paszportów. Zobacz, w którym kraju paszport daje najwięcej możliwości obywatelom, a w którym najmniej. Jak wypada Polska?

Ranking paszportów opracowany przez The Henley & Partners bazuje na danych Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA). Możesz w nim zobaczyć, do ilu krajów może wjechać posiadacz paszportu danego państwa. Co więcej, dostępne dane pochodzą nie tylko z tego roku – możesz sprawdzić również, jak wyglądało to w latach poprzednich i w ten sposób prześledzić zmiany. Ranking paszportów: do ilu krajów z polskim paszportem? Wiele się zmieniło! Dla przykładu, w ciągu ostatnich 6 lat liczba krajów, do których Polacy mogą wjechać ze swoim paszportem, wzrosła o 22. Dacie wiarę, że jeszcze 13 lat temu z polskim paszportem mogliśmy wjechać aż do 69 krajów mniej niż obecnie?

Polacy mogą się naprawdę cieszyć - mając w rękach paszport, mogą podróżować do naprawdę wielu krajów. Jesteśmy w światowej czołówce krajów, którym paszport daje spore możliwości! Rekordzistą jest jednak inny kraj, którego paszport otwiera granice aż 189 krajów. Jaki? Dowiesz się z galerii, w której przedstawiamy raport! Najmniejsze możliwości dają zaś paszporty m.in. Arabii Saudyjskiej czy Iraku - z dokumentami wydanymi w tych krajach odwiedzimy jedynie 30 państw. Dokąd wybrać się z paszportem, a dokąd z dowodem osobistym?