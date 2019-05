Do kogo modlić się w potrzebie? 8 najpomocniejszych świętych orędowników

Obecny w kościele katolickim kult świętych to nie tylko wiara w ich cudowne życie, ale także czerpanie inspiracji oraz, a nawet przede wszystkim, orędownictwo. Oznacza to możliwość zwrócenia się do świętych z prośbami o wstawiennictwo i wyproszenie w ten sposób łask u Boga. Do kogo się więc modlić, gdy nam się w życiu nieukłada, lub mamy różnego rodzaju problemy? Sprawdźcie.

