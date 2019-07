Do podziału miliony na pomoc rodzinom z metropolii poznańskiej

Pierwsza z nich to wsparcie w codziennym życiu dla rodzin naturalnych i zastępczych. Można więc otrzymać dotacje m.in. na zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w zawodowych rodzinach zastępczych.

Konkurs

Dotacje na usługi społeczne

Wnioski o dofinansowanie projektów należy wypełnić on line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 (lsi.wielkopolskie.pl) od 29 lipca od godziny 7.30 do 6 września 2019 do godziny 15.30.

W ciągu pięciu dni od złożenia wniosku elektronicznie należy przesłać jego wersję papierową na adres: Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań

ul. Kościelna 37,

60-537 Poznań.

Dokumentacją można też złożyć osobiście w godzinach od 7.45 do 15.45

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Linki do profili społecznościowych WRPO 2014+: