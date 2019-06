Dobra wiadomość dla kierowców - ceny paliw zaczęły spadać!

Końcówka ubiegłego tygodnia przyniosła, według Polskiej Izby Paliw Płynnych, na którą powołuje się portal paliwa.pl ceny na poziomie średnio 5,16 zł za litr oleju napędowego, 5,25 zł za litr benzyny 95-oktanowej i 2,21 zł/l za autogaz. Portal podaje, że w ubiegłym tygodniu ceny obniżyły się o około 4 grosze na litrze za ON i LPG, 3 grosze za Pb95, 2 grosze za PB98 i jeden grosz za litr ON+. Co ciekawe najtańszy olej napędowy – 5,01 zł i zarazem najniższy spadek w ciągu tygodnia – o 6 groszy – ma województwo wielkopolskie.

Analitycy zapewniają, że ceny paliw na polskich stacjach są odbiciem lawinowych spadków cen na rynku ropy i paliw gotowych, co z kolei jest efektem, jak mówi dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.pl, polityki Stanów Zjednoczonych, czyli dokładania ceł nakładanych na Chiny i zapowiedzi nowych ceł, których ofiarą może paść gospodarka meksykańska. Swój wpływ ma też globalne spowolnienie gospodarcze, powodujące spadek popytu i większa spodziewana podaż ropy z Rosji.

- To spowodowało szybkie obniżenie cen ropy, z poziomu 70 dolarów do 61 dolarów – zapewnia dr Jakub Bogucki. - Już o 200 zł potaniała cena metra sześciennego benzyny na rynku hurtowym, a to w krótkim czasie będzie musiało przełożyć się na ceny na stacjach. Obecne poziomy cen 5.19 zł za litr oleju napędowego i 5.26 zł za litr benzyny będą w krótkim czasie należeć do przeszłości…