Dyskryminacja wielkopolskich pacjentów była tematem dzisiejszej konferencji ,Posłanki na Sejm RP Pauliny Hennig-Kloski .

Dyskryminacja wielkopolskich pacjentów przez Ministra Zdrowia była tematem dzisiejszej konferencji prasowej Posłanki na Sejm RP Pauliny Hennig-Kloski. Okazuje się, że przydział środków na świadczenia opieki zdrowotnej w Wielkopolsce, w przeliczeniu na jednego ubezpieczonego, jest najniższy w kraju i znacznie odbiega od innych województw. Podczas gdy dofinansowanie na jednego ubezpieczonego w województwie łódzkim wynosi 2 444 złote, świętokrzyskim 2 426 złotych czy śląskim 2 423, w województwie Wielkopolskim to zaledwie 2 272 złote. Taki stan rzeczy sprawia, że do kasy wojewódzkiego oddziału NFZ trafia dużo mniej pieniędzy niż by mogło, gdyby Minister Zdrowia równo traktował regiony. To ile pieniędzy dostaje NFZ w Poznaniu rzutuje bezpośrednio na to, ile pieniędzy trafia do szpitali powiatowych czy wojewódzkich w Wielkopolsce, a te coraz częściej wykazują ogromne straty.

„Sytuacja województwa Wielkopolskiego pod względem podziału środków finansowych na jednego ubezpieczonego w NFZ znacznie pogorszyła się w ostatnich 4 latach. To ile finansowania z NFZ otrzymują szpitale w powiatach bezpośrednio rzutuje na jakość i dostępność usług medycznych dla mieszkańców, długość kolejek, dostępność lekarzy specjalistów. NFZ nie może jednych ubezpieczonych traktować gorzej a innych lepiej. Dlatego zawnioskowałam do Pana Ministra o zmianę sposoby dzielenia tych środków i pytam miejscowych posłów PiS co zamierzają z tym zrobić?" – mówiła dziś na konferencji prasowej Posłanka Paulina Hennig-Kloska. „Podczas gdy w roku 2015 województwo wielkopolskie plasowało się na poziomie średniej krajowej w 2019 roku posiada dofinansowanie poniżej 95% średniej. Mniej pieniędzy na ubezpieczonego to mniej pieniędzy na zabiegi i operacje, jako wielkopolska posłanka oczekuję równego traktowania obywateli z mojego województwa" – dodała Posłanka Pauliny Hennig-Kloski .