Enter Enea Festival 2019 rozpoczęty. Nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpili Leszek Możdzer i Dagadana [ZDJĘCIA]

Od wernisażu, podczas którego odsłonięto replikę neonu Zbigniewa Kaji „Strzeszynek-Wypoczynek” rozpoczął się w poniedziałek nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu dziewiąty Enter Enea Festival. Zaraz potem w ABC Gallery otwarto wystawę „Kraina pieczonych gołąbków”. Ukazuje ona prace kilkunastu autorów dotyczące wypoczynku, zabawy i rekreacji.

Muzyczną część festiwalu otworzył koncert „Raport Kasandry”. Był to pierwszy wspólny występ Teatru Pieśń Kozła i Leszka Możdżera. Muzyka skomponowana przez grającego na flecie i na koźle poznańskiego twórcę Macieja Rychłego była niezwykle spoista. Momentami energetyczna, to znów nostalgiczna. Współbrzmienia fletu i fortepianu albo fortepianu i kozła a także ludzkich głosów i związane z nimi improwizacje robiły niezwykłe wrażenie. Suita ta to znakomita muzyka ilustracyjna. Był to jeden z najciekawszych koncertów Leszka Możdżera od lat.

Drugą część wieczoru wypełnił koncert grupy Dagadana i jej gości. Byli wśród nich Leszek Możdżer, grający na harmonijce ustnej Kacper Smoliński i sekcja dęta. Jak powiedziała Daga Gregorowicz, Leszek Możdżer fascynuje grupę od początku jej istnienia czyli od 10 lat. Usłyszeliśmy w większości dobrze znane utwory z płyty „Meridian 68”. Dzięki fortepianowi Możdżera, sekcji dętej i harmonijce Smolińskiego to, co znaliśmy do tej pory, stało się jeszcze bardziej energetyczne. Licznie zgromadzona publiczność bawiła się znakomicie.