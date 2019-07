Festiwalu Rzeźby Piaskowej w Poznaniu. Zagrożone gatunki zwierząt "rodzą" się na Malcie

Premiery płytowe. Two Timer po raz trzeci, czyli wesprzyj premierę “The Big Easy”!

- Nowy Orlean ze słynną Bourbon Street śmierdzi przetrawionym alkoholem i rzygowinami - mówią wprost muzycy z poznańskiego zespołu Two Timer. – Na odległość pachnie też bluesem. To miejsce, w którym króluje wspaniała muzyka i tylko to ma znaczenie - dodają. To właśnie z Nowego Or...