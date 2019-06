Fundusze Europejskie: Fundusze europejskie pozwoliły odzyskać wielkopolskim zabytkom pełny blask

Początek wakacji i ładna pogoda zachęcają do tego, by aktywnie spędzać czas. Nawet, jeśli dłuższy wyjazd dopiero w perspektywie warto letnie weekendy wykorzystać na odkrywanie Wielkopolski. Dzięki dotacjom z funduszy europejskich prawdziwe perełki na mapie turystycznej naszego województwa odzyskały właściwy sobie blask.

Wolne dni to także doskonała okazja, by odwiedzić Szlak Piastowski. Dzięki projektowi współfinansowanemu z europejskiej dotacji Wielkopolska Organizacja Turystyczna wraz z gminami położonymi na szlaku nadały mu zupełnie nowe oblicze. Fundusze europejskie pozwoliły między innymi na oznakowanie Traktu Królewskiego w Gnieźnie, modernizację Baszty „Dorotka” w Kaliszu i utworzenie Kaliskiego Centrum Baśni i Legend czy wykonanie prac remontowych w zabytkowym Domu Podcieniowym w Pyzdrach.

Dziś jest to maleńkie miasteczko, które do odzyskania przez Polskę Niepodległości było najdalej wysuniętą na zachód miejscowością imperium rosyjskiego.

Za czasów Piastów Pyzdry były jednym z największych miast Wielkopolski. Stał tu zamek, w którym Kazimierz, jeszcze jako książę, schronił się podczas najazdu krzyżackiego w XIV wieku. O goszczących w Pyzdrach książętach i królach przypomina wystawa w piwnicy domu podcieniowego.

- Realizujemy dwa komplementarne projekty - mówi Monika Stecewicz z Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej- Jeden we współpracy z pięcioma gminami partnerskimi finansowany z funduszy europejskich, drugi - finansowany ze środków własnych województwa. W tym ostatnim mamy dziesięć gmin partnerskich także z województwa kujawsko-pomorskiego.

Od dziś do niedzieli na miłośników najstarszej historii Polski czeka prawdziwa gratka. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski” organizuje Dni Szlaku Piastowskiego.

Będzie można skorzystać z kilkudziesięciu różnego rodzaju atrakcji- od zwiedzania, przez udział w rekonstrukcjach historycznych po rajdy rowerowe.

Atrakcje w pigułce

Kto chciałby poznać atrakcje Wielkopolski w pigułce powinien odwiedzić mieszczący się w Pobiedziskach skansen miniatur. Uporządkowanie i unowocześnienie obiektu było częścią projektu rozwoju Szlaku Piastowskiego. Przedsięwzięcie zrealizowano we współpracy z gminą Pobiedziska.

Dziś w skansenie można oglądać 35 miniatur, w tym Międzynarodowe Targi Poznańskie, Ratusz, poznańskie Krzyże i inne.