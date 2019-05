FUNDUSZE UE: Nowe miejsca opieki nad małymi dziećmi pozwalają rodzicom na powrót do pracy

Mimo dobrej koniunktury gospodarczej problemem naszego kraju wciąż pozostaje niski poziom aktywności zawodowej obywateli. Jak wynika z danych GUS w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł on zaledwie 56 proc. To znacznie poniżej średniej europejskiej (wynosi ona 71,1 proc.). Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Faktem jest jednak, że ograniczona dostępność różnych form opieki nad dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi nie sprzyja podejmowaniu aktywności zawodowej lub powrotom na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem dziecka i opieką nad niemowlęciem.

Pani Hanna przed urodzeniem dziecka pracowała. Pod koniec jej urlopu macierzyńskiego stanęła przed problemem większości pracujących matek. Co z dzieckiem? - Możliwość korzystania ze żłobka była dla mnie warunkiem powrotu do pracy - mówi. -Wynajęcie opiekunki nie wchodziło w grę z powodów finansowych, pomoc rodziny z racji oddalenia od naszego miejsca zamieszkania także nie była rozwiązaniem, które rozważałam. Otwarcie żłobka w Puszczykowie idealnie wpisało się w moje plany. Córka poszła tam na miesiąc przed mo-im powrotem do pracy, był więc czas na stopniową aklimatyzację - dodaje.

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obecnie działa w Polsce 3586 żłobków i klubów malucha, które zapewniają opiekę dzieciom poniżej 3 roku życia.

W Wielkopolsce jest ich 366, co plasuje nasze województwo w krajowej czołówce (więcej takich instytucji jest tylko w województwie mazowieckim - 668 i małopolskim - 402).

Optymistyczną wiadomością jest to, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy liczba żłobków i klubów malucha w naszym województwie wzrosła. Mogły one zapewnić opiekę mniej więcej co dziesiątemu dziecku poniżej 3. r.ż.

Dodatkowym problemem, jest także fakt, że miejsca opieki dla najmłodszych dzieci znajdują się przede wszystkim w największych ośrodkach miejskich. Poza nimi dostęp do tego rodzaju usług jest bardzo ograniczony.

Ta sytuacja poprawiła się także dzięki pieniądzom z WRPO 2014+. W zakończonych do tej pory konkursach wyłoniono blisko 80 projektów, w ramach których powstały miejsca opieki dla kilkuset dzieci poniżej trzeciego roku życia.

Żłobek poszukiwany

Jednym z takich przedsięwzięć jest żłobek „Czarodziejski Zamek” w Puszczykowie. Powstał przy przedszkolu o tej samej nazwie, jako w pewnym sensie uzupełnienie oferty dla rodziców.

- Przedszkole „Czarodziejski Zamek” istnieje w Puszczykowie od 2015 roku - mówi Andrzej Namysł, prezes spółki Smart Planet, prowadzącej obie placówki. - Rodzice pytali o możliwość otoczenia opieką także młodszych dzieci. Gdy więc ogłoszono konkurs na miejsca w żłobkach zdecydowaliśmy się złożyć wniosek. Można powiedzieć, że gdy chodzi o żłobki było to przecieranie szlaków - dodaje.