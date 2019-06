Fundusze UE: Rehabilitacja na miarę XXI wieku

W ramach tego projektu 880 osób w wieku od 5 do 21 lat, cierpiących na mózgowe porażenie dziecięce będzie mogło skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych, usprawniających poruszanie się, z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu. Kolejne elementy przewidziane w projekcie to szkolenia pedagogiczno-psychologiczne dla samych chorych i ich rodziców oraz fachowe szkolenia dla fizjoterapeutów pracujących z pacjentami w ich miejscu zamieszkania.

Taka analiza jest podstawą do opracowania indywidualnego planu rehabilitacji, ale także ewentualnych zaleceń do zastosowania innych metod leczenia - np. zabiegów operacyjnych.

- Naszym celem jest poprawa jakości poruszania się pacjentów - mówi dr Daroszewski. - Na podstawie diagnozy chodu specjaliści piszą specjalny program komputerowy uwzględniający elementy, które trzeba poprawić. Zaprogramowane przy jego użyciu takie urządzenia jak np. lokomat wymusza prawidłowy ruch, co w konsekwencji poprawia chodzenie.

W rehabilitacji wykorzystywane są także elementy wirtualnej rzeczywistości czy egzo-szkielety.

Wiedza w posagu

Jak podkreśla dr Daroszewski turnus rehabilitacyjny (trwający 10 dni) to tylko część wsparcia. Kolejne jego elementy to szkolenia psychologiczno-pedagogiczne dla samych pacjentów i ich rodzin oraz szkolenia fizjoterapeutów.

- Żeby efekty turnusu były trwałe trzeba rehabilitację kontynuować w domu - mówi dyrektor ORSK. - Szkolenia psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców uczą jak wspierać pacjentów i ich motywować do pracy. Fizjoterapeuci zaś, którzy pracują z pacjentem na co dzień dowiedzą się jak to robić, by utrwalić efekty turnusu.

Osoby mieszkające w odległości 30 km i więcej od Poznania, mogą liczyć na bezpłatne zakwaterowanie w czasie turnusu dla pacjenta i jego opiekuna.