Gdzie się kąpać w Poznaniu? W weekend otwierają Chwiałkę i kąpieliska

- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom poznaniaków, którzy w okresie upałów szukają wypoczynku nad wodą, dlatego zdecydowaliśmy o szybszym uruchomieniu pływalni na Chwiałce – mówi Łukasz Miadziołko, dyrektor POSiR.

Do dyspozycji poznaniaków będą dwa baseny - 50-metrowy basen sportowy o głębokości wynoszącej od 1,4 do 2,3 m oraz basen średni o głębokości od 0,9 do 1,2 m ze zjeżdżalnią. Dodatkowo, dla najmłodszych dostępny będzie brodzik o maksymalnej głębokości 0,5 m wyposażony w liczne atrakcje.

Na miejscu niekoniecznie trzeba tylko pływać, bo odwiedzający obiekt będą mogli pograć także na boisku do siatkówki plażowej.

Obiekty będą czynne od godz. 9 do 19. Pływalnia letnia będzie działała do 31 sierpnia.

Pływalnia Chwiałka - ceny biletów za całodzienny pobyt na Chwiałce:

Normalny: 10 zł.

Ulgowy: 8 zł.

Posiadacze Karty Rodziny Dużej: - 50 proc. (odpowiednio: 5zł i 4 zł).