Gdzie w Poznaniu była najwyższa frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Poznań z wysoką frekwencją w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W całym mieście do urn poszło 57,56 procent uprawnionych do głosowania, czyli 230 824 osób. Zobacz też: Jak głosowali więźniowie? Oto wyniki wyborów w Areszcie Śledczym w Poznaniu W sześciu lokalach w stolicy Wielkopolski frekwencja przekroczyła 70 procent! Sprawdź, gdzie była najwyższa frekwencja. Przejdź dalej ---> W zestawieniu nie uwzględniliśmy komisji zlokalizowanych w szpitalach, domach pomocy społecznej, aresztach czy akademikach.

Łukasz Gdak