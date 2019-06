Gdzie wynająć dmuchaną fotobudkę na imprezę integracyjną?

Fotobudka jest doskonałą atrakcją na każdej imprezie integracyjnej

Imprezy integracyjne mogą mieć różnorodny przebieg. Czasami jest to dwudniowa wycieczka, podczas której zespół uprawia sporty ekstremalne, innym razem spływ kajakiem lub ognisko na leśnej polanie. Zwykle jednak impreza integracyjna skupia się w jednym miejscu, w sali bankietowej albo konferencyjnej, gdzie na gości czekają poczęstunek, pokazy, warsztaty i zabawa do białego rana.

Dodatkową atrakcją, która faktycznie przyciąga, jest coraz częściej fotobudka. Fotobudka to kabina, w której można zrobić sobie zdjęcia. Kiedyś kabiny takie najczęściej służyły do robienia zdjęć do dokumentów. Mobilność kabin, prostota ich obsługi i system szybkiego drukowania zdjęć to walory, które przyczyniły się do ich popularności nawet w naszym kraju.

Jednak współczesne wersje fotobudek pozwalają też na wspólną zabawę. Są większe niż te ustawiane w urzędach, na dworcach czy lotniskach i znacznie ciekawsze, gdy chodzi o ich wygląd. Umożliwiają wykonanie zdjęć ozdobionych ramkami, logo firmy, zabawnymi rysunkami, które można dowolnie dobrać do tematyki fotografii.

Fotobudka zawiera całe oprzyrządowanie: oświetlenie fotograficzne, wysokiej jakości aparaty z profesjonalnymi obiektywami, wyposażona jest w ekran dotykowy, który umożliwia wybranie wgranych do komputera opcji grafiki. Fotobudka wykonuje zdjęcia oraz drukuje je w kilkadziesiąt sekund, pozwalając jednocześnie na wielogodzinną zabawę.

Czym dmuchana fotobudka różni się od zwykłej fotobudki?

Fotobudka, jako całe urządzenie, miewa spore wymiary i dużo waży, jednak dmuchana fotobudka jest doskonałą alternatywą dla klasycznej. Jest przenośna, łatwo ją transportować, a kiedy jest rozstawiona, nadmuchana i przymocowana do podłoża, stanowi ciekawą dekorację sali. Podświetlenie budki zwraca dodatkowo uwagę i zachęca do wejścia do środka. Nic więc dziwnego, że dmuchane fotobudki są popularne nie tylko na imprezach firmowych, ale także na weselach, gdzie na dekoracje i wygląd sali zwraca się szczególną uwagę.

Dzięki temu, że fotobudka jest dmuchana, może po rozstawieniu mieć znacznie większe wymiary niż ta klasyczna. To sprawia, że w środku zmieści się więcej osób, że można w niej ustawić półkę z różnymi gadżetami fotograficznymi oraz wybrać oprzyrządowanie fotograficzne: np. klasyczne z ekranem dotykowym albo lustro do robienia selfie. Firmy, które wybrały dmuchaną fotobudkę jako atrakcję na imprezę integracyjną, mogą zdecydować się także na oklejenie jej wybranym logo.

Czy każda fotobudka jest niezawodna?

Każdy, kto wypożycza lub kupuje fotobudkę, chciałby, by służyła ona bezawaryjnie. Fotobudka to nie tylko dmuchany korpus, ale także skomplikowane urządzenia: ekran z nakładką dotykową odporną na zarysowania i uszkodzenia, komputer MiniPC oprogramowaniem, lustrzanka cyfrowa z obiektywem, studyjna lampa błyskowa z oświetleniem modelującym, oświetlenie stałe. To także niezbędna do wydruku zdjęć profesjonalna drukarka termosublimacyjna z oprogramowaniem umożliwiającym personalizację, materiały na zdjęcia, wentylator chłodzący czy listwa przeciwprzepięciowa.

To te urządzenia pozwalają na wydruk zdjęć kolorowych lub czarno-białych, umożliwiają podgląd live view na ekranie dotykowym, ustawienie indywidualnego układu zdjęć, bezpośrednie wysłanie zdjęć na Facebooka oraz dodanie tła, podpisu czy logo do zdjęcia.

Każde z urządzeń zamontowanych w budce musi być niezawodne. Wybierając dmuchaną fotokabinę, warto zwrócić uwagę na renomę producenta oraz na opinie na temat urządzeń, z których korzysta. Jeśli producent lub firma sprzedająca i wypożyczająca taki sprzęt dysponuje oprzyrządowaniem znanych i cenionych marek, otrzymujemy gwarancję, że cała fotobudka będzie niezawodna i ewentualna awaria nie zepsuje nikomu zabawy.

Air Photobooth - pewny producent dmuchanych fotobudek z Poznania

Air Photobooth, producent fotokabin, doświadczony i ceniony, korzysta z najnowocześniejszych urządzeń znanych marek podczas tworzenia swoich dmuchanych fotobudek oraz innych urządzeń do wykonywania zdjęć. Co więcej, zapewnia też doskonałą obsługę klientów, którym oferuje szkolenie wstępne w zakresie korzystania z urządzenia, wsparcie techniczne, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Gwarancja na fotobudki Air Photobooth to aż 12 miesięcy pewności, że w razie jakichkolwiek problemów, awaria zostanie usunięta. Po tym okresie jednak także można zgłosić się do poznańskiego producenta z prośbą o pomoc w naprawie lub w serwisie urządzenia.

Air Photobooth dostarcza dmuchane fotobudki na terenie całej Polski

Fotobudki Air Photobooth stają się coraz bardziej popularne, co widać na weselach, bankietach, imprezach integracyjnych, na których się pojawiają. Są atrakcyjne wizualnie, niezawodne, ale przede wszystkim zapewniają dawkę świetnej zabawy, po której każdy uczestnik może wyjść ze znakomitym, zabawnym zdjęciem.

Chociaż marka produkuje swoje urządzenia w Poznaniu, nic nie stoi na przeszkodzie, by z fotobudek korzystały firmy w innych zakątkach kraju. Oferta dotyczy zarówno wynajmu, jak i sprzedaży urządzeń. Każda firma, która organizuje integracyjne imprezy, może mieć swoją fotobudkę. To olbrzymi atut, który przyciąga klientów i zachęca do skorzystania usług w zakresie przygotowania atrakcji na imprezę firmową czy rodzinną.