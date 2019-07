Gran Turismo Polonia 2019. Supersamochody na Torze Poznań. Zobacz zdjęcia!

- Gran Turismo Polonia to unikalne wydarzenie w skali Europy, a może nawet świata, bo jest to jeden z największych tego typu zlotów właścicieli i miłośników super szybkich i luksusowych samochodów. Ta impreza zawsze budzi bardzo dużo emocji i daje wiele radości mieszkańcom Poznania i uczestnikom Gran Turismo Polonia - mówi Marcin Jellinek, rzecznik Gran Turismo Polonia.

Gran Turismo Polonia to wydarzenie organizowane w Poznaniu od 2005 roku. Impreza przyciąga co roku supersamochody z całej Europy. Miłośnicy motoryzacji mają okazję zobaczyć wiele luksusowych marek samochodów.

Harmonogram Gran Turismo Polonia 2019

Tegoroczna edycja Gran Turismo Polonia odbywa się od 3 do 7 lipca. Ze względu na ograniczenia na parkingu i na torze, to wydarzenie jest ściśle ograniczone do 128 samochodów legalnych. Impreza rozpoczęła się w środę, 3 lipca. W czwartek i piątek przez cały dzień odbywają się jazdy na Torze Poznań, natomiast sobota, 6 lipca to dzień otwarty dla widzów. Tego dnia chętni bezpłatnie od godziny 11 do 17 będą mogli podziwiać samochody na torze.