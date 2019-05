Ile trzeba czekać na wizytę u specjalisty? Dane są zatrważające! Sprawdźcie, ile czasu spędzicie w kolejce

Polska kolejkami stoi

Każdy, kto choć raz próbował zapisać się do lekarza w ramach NFZ wie, że jest to droga przez mękę. Przeważnie kolejki są tak długie, że jeśli możemy sobie na to pozwolić, umawiamy wizytę prywatną. Czasem nie pozostaje nic innego - zwłaszcza w sytuacji, w której czas oczekiwania wynosi prawie... 2 lata. Okazuje się, że nie ma jednej dziedziny medycyny, w której pacjenci nie natrafialiby na kolejki. Co gorsze - z roku na rok sytuacja nie ulega poprawie. Na bazie danych z raportu przygotowanego przez Fundację Watch Health Care, Warsaw Enterprise Institute oraz pracownię MAHTA, przedstawiamy czas oczekiwania na wizytę u poszczególnych lekarzy specjalistów. Zobaczcie, gdzie przyjdzie Wam postać w kolejce najdłużej.