Ile wózków może być w pojazdach MPK Poznań? Decyduje o tym kierowca

W Dniu Matki kobieta z niemowlakiem w wózku i małym synkiem została wyproszona przez kierowcę z autobusu. Powód? W pojeździe znajdowały się już trzy inne wózki. Jedni twierdzą, że to skandal. Drudzy uważają, że kierowca MPK postąpił słusznie.

Czytelnicy „Głosu Wielkopolskiego” są podzieleni w ocenie tego incydentu. Jedni ganią kierowcę MPK. – Cieszę się, że jeżdżę autem i nie muszę denerwować się komunikacją miejską - twierdzą.

Inni zwracają uwagę, że skoro miasto zachęca do korzystania z transportu publicznego, to powinno sensownie rozwiązać tego rodzaju problem, a nie tylko tworzyć buspasy i ścieżki rowerowe, zabierając na ten cel część dróg.

Wielu uważa, że pracownicy MPK nie są tak stanowczy wobec osób śpiących w autobusach i tramwajach, czasami załatwiających się pod siebie, którzy cuchną, uniemożliwiając podróż innym. – W tym tygodniu jechałam tramwajem do domu. Na jednym z przystanków wsiadło osiem pań, każda z wózkiem. Łącznie z moim było ich dziewięć. Motorniczy nic nie powiedział – napisała internautka.

Kolejna natomiast stwierdziła, że miała okazję jechać z synem wózkiem, stała w drzwiach, a obok niej matki z trzema wózkami i nikt ich nie wyprosił z autobusu.

Nie brakuje obrońców kierowcy. To tylko niektóre z wpisów na stronie „Głosu”: „Kierowca zachował się odpowiedzialnie. Z pewnością nie wypraszał tej pani z przyjemnością, ale stosował procedury. Brawo”; „Gdyby dziecku coś się stało, to do kogo wszyscy mieliby pretensje? Do kierowcy. Dbajmy o swoje i innych bezpieczeństwo”; „Homologacja autobusu Solaris Urbino 12 i 18 przewiduje jedno miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim lub dla wózka dziecięcego czy roweru. W razie wypadku winę ponosi kierowca autobusu”.