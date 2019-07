Inwestycje z europejskim wsparciem w regionie leszczyńskim

Kanalizacja sanitarna, która zostanie wybudowana będzie liczyła 11, 7 kilometra. W ramach inwestycji przewidziano także między innymi budowę pięciu przepompowni ścieków. Dzięki temu lepiej zostaną wykorzystane możliwości nowo-budowanej (także z unijną dotacją) oczyszczalni ścieków w Luboni. Prace przy budowie kanalizacji rozpoczną się już we wrześniu. Po ich zakończeniu do nowej sieci zostanie podłączonych 875 osób.

-Bardzo się cieszę, że Krzemieniewo otrzymało tę dotację, zwłaszcza że jest to już drugie dofinansowanie z WRPO, poprzednie dotyczyło większego projektu budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji - mówił Marszałek Marek Woźniak.

Pierwszy odcinek dróg dla rowerów pobiegnie od skrzyżowania drogi Łoniewo - Dobramyśl z drogą Kąkolewo - Grodzisko przez Grodzisko i Świerczynę do Ziemnic, drugi przeprowadzony zostanie z Osiecznej do Świerczyny przez Berdychowo. Łącznie nowe ścieżki rowerowe będą miały 10,5 kilometra długości. Całość inwestycji zostanie ukończona w grudniu 2020 roku. Wartość projektu to ponad 7,5 miliona złotych, zaś dofinansowanie wynosi prawie 6,5 miliona, czyli 85 procent wydatków kwalifikowanych.

Marszałek odwiedził też budowę obwodnicy Gostynia. Licząca 8, 5 km obwodnica powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. Obwodnica będzie zaczynała się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4939P Gostyń - Krajewice, a kończyła na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4954P Gostyń - Smogorzewo.

W ramach prac zostanie wybudowany także odcinek liczący 1,8 km łączący obwodnicę z istniejącym układem drogowym. Obecnie inwestycja jest na pierwszym etapie budowy. Powstaje łącznik od skrzyżowania z ulicami Nad Kanią i Unii Europejskiej do właściwej obwodnicy. Droga w całości ma być gotowa w 2021 roku. Całkowita wartość inwestycji wynosi 116,6 mln zł w tym 85,5 mln zł to pieniądze z dotacji w ramach WRPO 2014 +.

