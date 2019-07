Izby wytrzeźwień w Polsce. Jak wyglądają w środku? Zobacz zdjęcia!

Są takie miejsca, do których nie chcemy trafić z własnej woli. Z pewnością zaliczają się do nich izby wytrzeźwień. Przygotowaliśmy galerię "wytrzeźwiałek"z całej Polski. Oto zdjęcia ku przestrodze. Życzymy, żebyście nigdy nie spędzili tam nocy. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Andrzej Muszyński