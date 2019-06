Jak jeździć, by nie uprzykrzać życia innym i samemu się nie frustrować?

74 proc. z nas, chcąc się gdzieś przemieścić, wsiada do samochodu. Z auta korzystamy codziennie lub prawie codziennie. Jednocześnie dość krytycznie odnosimy się do umiejętności innych kierowców, a największe pretensje mamy do nich o nieprzestrzeganie przepisów. Nie najlepiej oceniamy także kulturę jazdy polskich kierowców. Z tym faktycznie jest kiepsko, a by się o tym przekonać, wystarczy krótka przejażdżka po mieście. Jak jeździć, by nie uprzykrzać życia innym i samemu mniej się frustrować? Sprawdź, co cechuje kulturalnego kierowcę. Może pora na trochę więcej grzeczności na drodze?

polecane: FLESZ: Młodzi kierowcy wciąż najbardziej niebezpieczni. Wideo