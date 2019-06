Jak naprawić związek? 11 sposobów na to, by poprawić relacje z partnerem i zakochać się na nowo

Banał? Ale jaki ważny! Nie chodzi tylko o to, żeby pamiętać daty, ale także o to, by je uczcić – oczywiście wspólnie. Wręczcie sobie prezenty, wyjdźcie gdzieś razem albo spędźcie w domowym zaciszu wieczór we dwoje, wracając pamięcią do wydarzeń, których rocznicę obchodzicie. Stwórzcie wiele własnych rocznic – świętujcie nie tylko kolejny rok od zawarcia małżeństwa czy wejścia w związek, ale także pierwszy pocałunek, pierwszą randkę czy pierwsze wyznanie miłości. To wszystko ważne rzeczy dla waszego związku, warto o nich pamiętać!

Canva