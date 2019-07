JAROCIN FESTIWAL 2019: Festiwalowe szaleństwo już ruszyło. Dobrej muzyki nie zabraknie [GALERIA I]

SPRAWDŹ FESTIWALOWY ROZKŁAD JAZDY NA DWA DNI 13-14 LIPCA I BĄDŹ TAM KONIECZNIE

Kilkanaście koncertów, zjazd motocyklistów, festiwal food trucków, a do tego rockowe animacje dla dzieci – tak wygląda okołofestiwalowa strefa zorganizowana na jarocińskim rynku. Smaki nie tylko muzyczne można odkrywać do niedzieli 14 lipca. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny

Strefa ruszyła przed rozpoczęciem Jarocin Festiwal, w piątek o godz. 18.00. Tego dnia odbyły się fajne koncerty. Zagrali: Teren Prywatny, No Way, Zespół Senders i Nights Inspirations. Sobotnia strefa na rynku ruszy o godz. 15.00. Tego dnia zagrają Grana Śmietana, Dorota Wróblewska & Q – Artist, Thumbnail oraz Sunday Morning. W niedzielę start także o 15.00. Muzycznie pojawią się: Greyfruits, Four Days Lockdown, Monroe i Ke Nako.

Festiwalowy Rynek zamieni się również w Zlot Food trucków. Do niedzieli organizatorzy będą karmić przybyłych z mobilnych kuchni w stylach z całego świata. Amerykański burger, azjatycki Pat-thai, belgijska frytka czy tajskie lody to tylko cześć z naszego asortymentu. Mały i duży znajdzie coś dla siebie. Dla tej starszej części publiczności wiele atrakcji piwnych. Na jarocińskim rynku zagości mała strefa piwna, a w niej browary: Rock Browar Jarocin, Moczybroda, Fortuna.