Jedziesz za granicę? Uważaj na te przepisy drogowe, bo możesz słono zapłacić

Proste czynności, którymi ulżysz środowisku - dla każdego

By zadbać o środowisko nie trzeba wcale zostawać aktywistą, brać udziału w pikietach i przywiązywać się do drzew. Nie trzeba także wprowadzać radykalnych zmian w codziennym życiu, by znacząco zmniejszyć swój szkodliwy wpływ na planetę. Na początek wystarczy 10 prostych czynności,...