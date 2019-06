Jeżyce: Trwa akcji "Żądamy chleba". Też możesz pomóc potrzebującym

Około 40 lokali gastronomicznych, sklepów czy salonów fryzjerskich - głównie z Jeżyc - włączyło się do akcji "Żądamy chleba". Do 28 czerwca organizatorzy chcą zebrać 10 tys. zł, które zostaną przekazane inicjatywie "Zupa na Głównym", dzięki której w każdą sobotę o godz. 18 na przystanku PST Dworzec Zachodni osoby bezdomne i ubogie mogą zjeść ciepły posiłek.

– Nawiązujemy do wydarzeń Czerwca ‘56, bowiem tamte protesty odwoływały się do podstawowych potrzeb zwykłych ludzi. Choć dziś żyjemy w XXI wieku, nadal są one aktualne – tłumaczy Tomasz Lisiecki, współorganizator zbiórki. Każdy kto chce wesprzeć akcje może się wybrać do jednego z 40 punktów, gdzie znajduje się puszka, do której można wrzucić datek (SPRAWDŹ PUNKTY).

Dodatkowo przygotowano kartki-cegiełki, wlepki oraz plakaty-cegiełki. Organizatorzy uruchomili także możliwość wsparcia akcji na portalu pomagam.pl (tu możesz wesprzeć akcję).