Juwenalia 2019 w Poznaniu: Za nami pierwszy dzień koncertów. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach!

Zimnv, Brodacze Live Act czy Paluch - to artyści, którzy tego dnia pojawili się na Dużej Scenie poznańskich juwenaliów. Atrakcji nie zabrakło także na Małej Scenie. Tam wystąpili Esdobe, Part Of The Kitchen i The Live Wires.

Kto jeszcze nie był, może nadrobić niedopatrzenie. Juwenalia 2019 w Poznaniu trwają do 25 maja. Przed nami jeszcze dwa dni zabawy.