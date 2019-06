Klimatyzacja a zdrowie. Czy klimatyzacja może być szkodliwa?

Jedną z podstawowych konsekwencji zdrowotnych niewłaściwego korzystania z klimatyzacji są choroby górnych dróg oddechowych. Stanowią one skutek przebywania w suchym powietrzu o wysokim stopniu wilgotności, które właściwe jest dla pomieszczeń klimatyzowanych. Takie powietrze wysusza błonę śluzową górnych dróg oddechowych i może prowadzić m.in. do nieżytu nosa i anginy. Bezpośrednią przyczyną występowania chorób górnych dróg oddechowych na skutek klimatyzacji może być również zbyt wysoka różnica temperatur. W takiej sytuacji dochodzi do osłabienia mechanizmów obronnych organizmu.

123rf.com