Kłótnia na pasach pomiędzy pieszym i kierowcą zakończyła się zranieniem nożem tego drugiego. Policja szuka nożownika

O sprawie jako pierwszy napisał portal Epoznan.pl, którego o zajściu poinformował jeden z czytelników. Do incydentu doszło w sobotni wieczór na przejściu dla pieszych przy ul. Piątkowskiej.

Poznańska policja potwierdza zdarzenie.

- Na Piątkowskiej na przejściu dla pieszych doszło do scysji między pieszym a kierowcą. Pieszy zranił kierowcę prawdopodobnie nożem w nadgarstek - mówi Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji. - Kierujący pojazdem trafił do szpitala. Po opatrzeniu rany został wpisany do domu.

Policja nadal poszukuje sprawcy napaści, do której doszło w sobotę wieczorem.

