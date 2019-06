Kostrzyn nad Odrą: Nie będzie dodatkowych pociągów na festiwal Pol'And'Rock. Kolej ogranicza liczbę połączeń na festiwal (dawniej Woodstock)

Przeciwnie do ubiegłych lat, Przewozy Regionalne w tym roku nie zapewnią uczestnikom festiwalu specjalnych przewozów musicRegio.

- Tym razem nie uruchamiamy połączeń na festiwal w zakresie, jaki znamy z ubiegłego roku – mówi Dominik Lebda, rzecznik prasowy Przewozów Regionalnych.

Powodem takiej decyzji są braki taborowe. Jest to wynik ograniczenia przez spółkę kosztów działalności, bowiem jednym z elementów przekształceń było dostosowanie ilostanu używanego taboru do skali zamówień marszałków województw.

Przewozy Regionalne zapewniają jednak, że w czasie trwania festiwalu zostaną wzmocnione przejazdów w relacjach z Kostrzyna do Szczecina, Wrocławia, Poznania, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Oznacza to, że uczestnicy imprezy będą mogli dostać się jedynie do większych miast, a później przesiadać się w inne pociągi.

Tegoroczna edycja festiwalu Pol'And'Rock rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do 3 sierpnia. Na scenie pojawią się takie zespoły jak: Acid Drinkers, Crystal Fighters, Prophets of Rage, Happysad czy Kult.

