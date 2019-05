Kto pierwszy, ten zdąży… czyli dlaczego już teraz warto przejść na S/4 HANA

W 2025 roku SAP przestaje wspierać starsze wersje systemów ERP. Aby w pełni korzystać z funkcjonalności oferowanych przez konstruktorów rozwiązań informatycznych należy przejść na nowszą wersję systemu. SAP daje szereg nowych, potrzebnych i praktycznych możliwości, ale by wdrożyć je we własnej firmie należy pamiętać o migracji do zaktualizowanej wersji. Czy termin oddalony o ponad pięć lat jest faktycznie tak odległy, jak mogłoby się to wydawać?

Wybór specjalisty nie jest oczywisty Aby zaktualizować system w swoim przedsiębiorstwie konieczne jest wybranie odpowiedniego partnera, który krok po kroku przeprowadzi nas przez cały proces migracji na S/4HANA. Takich zaufanych partnerów wybiera SAP – i to jego rekomendacjami najbezpieczniej jest się kierować. Na przykład tytułem Złotego Partnera SAP może pochwalić się wrocławska firma Hicron. Trzeba pamiętać, że tak wyselekcjonowanych specjalistów nie ma w Polsce bardzo wielu, dlatego ich dostępność jest ograniczona. Implementacja nowego systemu może trwać około 10 miesięcy – w zależności od skomplikowania migracji – łatwo więc obliczyć ilu takich działań firma może się podjąć do roku 2025. Tym samym dochodzimy do prostych wniosków: z zakontraktowaniem partnera nie powinno się zwlekać, gdyż im bliżej terminu wygaśnięcia wsparcia SAP-u dla starych wersji systemu, tym więcej firm ustawionych w kolejce do ekspertów. Bądź pierwszy i zacznij aktualizację swojego przedsiębiorstwa jeszcze dzisiaj! S/4HANA – brzmi zachęcająco! Czym nowy system SAP przekonuje przedsiębiorców? Między innymi udało się usunąć opóźnienia, które powstawały z powodu przetwarzania znacznych ilości danych, uproszczono infrastrukturę i wyeliminowano ręczne rozpoczynanie procesów. Efektywność rozwiązań, szybkość procesów, prosta obsługa to największe zalety nowej wersji systemu od SAP. Jeżeli do tego dodamy jeszcze oszczędności i wzrost satysfakcji użytkowników, które pociąga za sobą S/4HANA, decyzja o migracji powinna zostać podjęta jak najszybciej. Aby lepiej poznać i w praktyce sprawdzić, jak działa nowa wersja systemu, SAP na swojej stronie udostępnia demo S/4HANA. Przez 30 dni można przetestować nowe funkcjonalności przed podjęciem finalnej decyzji. Warto wspomnieć również o nowym interfejsie zarządzającym, który został napisany w HTML5, JavaScript. Dzięki takiemu rozwiązaniu dostęp do SAP Fiori jest możliwy na każdym urządzeniu i w czasie rzeczywistym. A przecież, jak wiadomo, szczególnie w dzisiejszych czasach nie tylko czas, ale też szybkość reagowania – to pieniądz! Wartość migracji na S/4HANA od strony usługowej zazwyczaj mieści się w widełkach 200–800 tys. zł. Do tej kwoty należy dodać koszty konwersji licencji posiadanego oprogramowania i nową infrastrukturę serwerową. Cały proces pochłania sporo czasu i pieniędzy, jednak zyski znacznie przewyższają początkowy wkład. Najczęściej stawianym pytaniem przez przedsiębiorstwa nie jest więc, czy warto przeprowadzić migrację, ale kiedy i z kim to zrobić.