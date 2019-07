Lech Poznań: Czy byli piłkarze Kolejorza zyskali na wartości? Sprawdź, kto jest wart miliony

Nie od dziś wiadomo, że dla wielu piłkarzy Lech Poznań był trampoliną w karierze piłkarskiej. Zazwyczaj przychodzili do Kolejorza jako mało znani zawodnicy, a opuszczali go jako gwiazdy polskiej piłki. Tak było z Robertem Lewandowskim, tak było też z Dawidem Kownackim czy Karolem Linettym, choć ci dwaj ostatni trafili na Bułgarską, w przeciwieństwie do "Lewego", jeszcze w wieku juniorskim. Niemal wszyscy byli piłkarze Kolejorza, od czasu gdy go opuścili, zyskali na wartości i stali się gwiazdami futbolu w skali europejskiej. Jedni jednak zyskali na wartości dziesięć razy i zarabiają nawet sto razy więcej, a inni mieli nie tylko wzloty, ale również upadki i jeśli nie wrócili do punktu wyjścia, to można powiedzieć, że ich kariery wyhamowały. Zobacz, jak zmieniła się wartość rynkowa byłych lechitów --->

Marzena Bugała-Azarko